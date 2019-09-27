Beykoz Denizciler Derneği sektörü buluşturuyor

TÜRDEF Türkiye Denizcilik Federasyonu üyesi Beykoz Denizciler Derneği 'nin düzenlediği geleneksel kahvaltı programı, yarın (28 Eylül Cumartesi günü) Çubuklu arabalı iskelesinde yapılacak.

Programa birçok STK ve denizcilik sektörünün önde gelen kurum başkanları, ilçe siyasi parti başkanları, Denizciler Sendikası başkanları ve temsilcileri katılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye Denizcilik Federasyonu Erkan Dereli, siyasi partilerin yerel yöneticileri ve çeşitli partilerin meclis üyelerinin etkinliğe katılacakları ve sektörle ilgili görüş alışverişinde buluşacakları belirtildi.

Vira Haber