Bilgin Bilgin Yachts’ın Lilium’u, Monaco’da

Adını beyaz çiçekten alan süperyat Lilium’un ismi, modern tasarımını öne çıkaran, iç mekanda tercih edilen açık renklerden esinlenilmiş. Bir önceki gövdeden farklı olarak dekore edilen iç mekanında karşımıza çıkan en çarpıcı fark, şüphesiz mutfak bölümü. Mürettebatın misafirlerle daha az çakışacağı bir düzen sunan Lilium’un mutfağında tasarlanmış olan ada dikkat çekiyor. Bu tasarım sayesinde mürettebat daha verimli bir biçimde çalışabiliyor.

Genellikle beyaz ve altın dokunuşlar içeren iç dekorasyon, tercih edilen mobilya ve dekoratif eşyaların da desteğiyle oldukça sıcak bir atmosfer ortaya koyuyor. Bilgin Tasarım Ekibi tarafından özenle tasarlanmış olan merdiven boşluğu, tam üstünde kalan jakuzzi’den gelen güneş ışığını mükemmel biçimde iç mekana yansıtıyor.

Tekne sahibi kamarasının yanı sıra, süperyatta 4 adet misafir kamarası yer alıyor. Her birinde özel ışıklandırmalar ve mermer detayların bulunduğu kamaralar, birbirinden farklı tasarımlarıyla lüks yaşam alanı hissiyatını doruklara taşıyor.

Ağustos sonundan beri Güney Fransa kıyılarında olan süperyat Lilium, geride kalan Cannes Yachting Festival’ın ardınan Monaco Yacht Show’da ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Vira Haber