HMS Prince of Wales ilk seferine çıktı

Kraliyet Donanması’nın ikinci uçak gemisi Queen Elizabeth sınıfı HMS Prince of Wales (R09), kızağa konulmasından sekiz yıl sonra deniz testleri için ilk seferine çıktı. Platform için açılan resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, Prince of Wales’in deniz testleri için sefere başladığı açıklandı.

3,1 milyar Sterlin değerindeki gemi, Rosyth Dockyard’dan ayrılarak Forth Firth'e doğru yol alacak. 280 metre uzunluğunda ve 65 bin ton deplasman ağırlığındaki uçak gemisinin komutası, sınıfın ilk gemisinin ikinci subayı, Kaptan Darren Houston'da olacak. Queen Elizabeth sınıfı uçak gemileri, azami olarak 36 adet F-35B Lightning II ve dört adet helikopterle donatılabiliyor ve standart görevlerde 24 uçak taşıyacak şekilde hizmet vermesi planlanıyor.

Vira Haber