Bilim insanlarının Antarktika’da beyinleri küçüldü

Uçsuz bucaksız beyazlığın hakim olduğu Antarktika’da Almanya istasyonunda görev için 14 ay geçiren 9 bilim insanının ‘monotonluktan’ beyinleri küçüldü.

Araştırma Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'na keşif amacıyla giden 9 bilim insanı üzerinden gerçekleştirildi.

New England Journal of Medicine'da yer akan makaleye göre kendileri dışında canlı olarak yalnızca penguen gören 9 bilim insanının görev öncesi MR'ları çekildi. 14 ay sonra bilim insanları görevden döndü ve tekrar MR'ları çekildi.

İki veri karşılaştırıldığında bilim insanlarının beyninin bazı kısımlarında görev süresince küçülmeler olduğu tespit edildi.

Araştırmada, en fazla küçülmenin hafıza ve yön bulmada önemli bölge olan hipokampusta olduğu görüldü.

Ayrıca protein seviyelerinde de azalma görüldüğü bunun da beynin küçülmesiyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Araştırma henüz bir tez aşamasında olsa da sonuçların, monoton hayatın beyin fonksiyonlarını etkilediği görüşünü teyit ettiği belirtiliyor.

Vira Haber