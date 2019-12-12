İran ve Umman’dan deniz taşımacılığı anlaşması

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhamemd İslami ile Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali bin el-Süneydi arasında imzalanan deniz nakliyatı anlaşması kapsamında iki ülke, deniz yoluyla ticaret ve deniz taşımacılığı ile ilgili iş birliğini artırma ve karşılıklı olarak birbirinin limanlarını kullanma konusunda mutabakata vardı. Ayrıca iki ülke, açık denizlerde ikili ticarete ilişkin de mutabakata vardıklarını bildirdi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı İslami anlaşmanın imza töreninde yaptığı açıklamada, iki ülke arasında eskiden beri iyi siyasi ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, 'İran ve Umman çok eskiden beri ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından iyi seviyede olmuşlar ve ekonomik ilişkilerin daha ileri düzeylere taşınması için çok kararlılar' dedi.

İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın düzenlenmesinin deniz nakliyatına ilişkin iş birliği için elverişli ortamın sağlanmasına katkıda bulunacağının altını çizen İranlı Bakan, 'Ticaret, turzim ve sağlık turizmi ile ilgili iş birliği anlaşmasının imzanlanması da bu komisyonun düzenlenmesinin verdiği sonuçlardır' ifadesini kullandı.

İslami'nin dediğine göre iki ülke bugünkü anlaşma çerçevesinde teknik ve mühendislik bilgilerini Umman'a ihraç etmek isteyen İran firmaları için de iş ortamının iyileşmesi için mutabık kaldı.

İran havayoları şirketlerinin doğrudan Umman'a uçuşlar düzenlediklerine işaret eden İslami, Umman'ın bu şirketlerin uçuşları yapması için gerekli izinleri vermesi konusunda ümitli olduğunu aktardı.

Vira Haber