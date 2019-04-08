BIMCO Atina’ya ofis açacak

BIMCO’dan yapılan açıklamada ‘Yaz aylarında açılması beklenen yeni ofis, her şeyden önce Bimco'yu, filo büyüklüğüyle ölçülen üyelerinin en büyük kısmını oluşturan Yunanlı gemi sahiplerine daha da yaklaştıracak’’ denildi.

Bimco Başkanı Anastasios Papagiannopoulos, basın açıklamasında, "Atina'da bir ofis açmak, Bimco'yu daha da üye odaklı hale getirmek için önemli bir adımdır." Dedi.

BIMCO’un üyeleri arasında 152 Yunan armatör bulunuyor.

BIMCO Nedir?

Açılımı "The Baltic and International Maritime Council - Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi" olan BIMCO, dünya ticaretinin yüzde 90 gibi çok büyük bir oran sahip 114 yıldır dünya armatörlerine öncülük ediyor, sektörün gelişimine belirliyor.

Dünya deniz ticaretinin kurallarını 300’ün üzerinde sözleşmeyle belirleyen BIMCO, bu sözleşmelerin hem geliştirilmesini hem de güncellenmesini yapıyor. BIMCO, denizcilik endüstrisinin dünya çapında daha üst seviyelere taşınabilmesi, ülkeler arası ticaretin sorunsuz gerçekleşebilmesi için öncelikle altyapıyı hazırlıyor, bu ticaretin karşı karşıya kalabileceği riskleri azaltıyor, tehlikeleri önlemeye çalışıyor.

Vira Haber