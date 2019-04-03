İspanya 5 yeni fırkateyn inşa ettirecek

Toplam maliyeti 4,317 milyar Euro olması planlanan proje kapsamında İspanya, beş adet F-110 tedarik edecek. Navantia Firması’nın ana yükleniciliğinde yürütülecek olan faaliyetlerde inşa edilecek olan gemiler, hâlihaızrda görev yapan F-80 sınıfı platformların yerini alacak. Projenin ekonomi ve işgücüne önemli fırsatlar sunacağı ve yeni istihdamlar yaratacağı da belirtildi. Ödeme planının 2019 yılında başlayacağı ve 2032 yılında sona ereceği de açıklandı.

145 metre uzunluğunda olacağı açıklanan gemilerin genişliği ise 18 metre olacak. 5 bin 900 ton deplasmana sahip olması planlanan platformlar, 145 kişilik mürettebatla idare edilecek. Fırkateynlere ilave olarak Bakanlar Kurulu Kara Kuvvetleri için Dragon 8x8 araç geliştirme ve edinim süreci için 2,1 milyar Euro’luk bütçeyi de onayladı. Ayrıca Eurofighter modernizasyonu için tahsis edilen 906 milyon Euro’luk bütçeye ek olarak 2023 yılı için ayrılan 9,254 milyon Euro’luk bütçenin de tükendiği açıklandı.

Vira Haber