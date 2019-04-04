Novatek Arctic LNG 2’den Repsol’e LNG satacak

Rusya’nın en büyük özel enerji şirketi olan Novatek’in Yamal LNG projesinden sonra Kutuplardaki ikinci LNG projesi olan Arctic LNG-2 projesinden gaz tedariki için İspanyol enerji şirketi Repsol ile anlaşıldı. Repsol ile gaz tedariği konusunda bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladıklarını duyuran Novatek, anlaşmanın Arctic LNG 2 projesinden ve diğer projelerinden 15 yıl boyunca yıllık 1 milyon ton LNG tedarikini içerdiğini bildirdi.

Novatek yönetim kurulu başkan yardımcısı Lev Feodosyev, anlaşmanın Rus gazının tedarik edilmediği İber Yarımadası'ndaki pazar varlıklarını artırmalarını sağlayacağını belirtti.

Arctic LNG 2 projesinde, yerçekimi tabanlı yapı platformları kullanılarak her biri yıllık 6,6 milyon ton LNG üretim kapasitesine sahip üç birim inşa edilmesi öngörülüyor.

Vira Haber