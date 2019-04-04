Novatek Arctic LNG 2’den Repsol’e LNG satacak
Rus enerji şirketi Novatek’in Kutuplardaki ikinci LNG projesinden İspanyol Repsol şirketine doğalgaz tedarik edecek.
Rusya’nın en büyük özel enerji şirketi olan Novatek’in Yamal LNG projesinden sonra Kutuplardaki ikinci LNG projesi olan Arctic LNG-2 projesinden gaz tedariki için İspanyol enerji şirketi Repsol ile anlaşıldı. Repsol ile gaz tedariği konusunda bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladıklarını duyuran Novatek, anlaşmanın Arctic LNG 2 projesinden ve diğer projelerinden 15 yıl boyunca yıllık 1 milyon ton LNG tedarikini içerdiğini bildirdi.
Novatek yönetim kurulu başkan yardımcısı Lev Feodosyev, anlaşmanın Rus gazının tedarik edilmediği İber Yarımadası'ndaki pazar varlıklarını artırmalarını sağlayacağını belirtti.
Arctic LNG 2 projesinde, yerçekimi tabanlı yapı platformları kullanılarak her biri yıllık 6,6 milyon ton LNG üretim kapasitesine sahip üç birim inşa edilmesi öngörülüyor.
Vira Haber
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