BIMCO'dan Gine Körfezi'nde Korsanlığı Önleme Deklerasyonu

Gine Körfezi'nde artan korsan saldırılarının önlenmesi için harekete geçen Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO), bir ilke imza atarak "Gine Körfezi'nde Korsanlığı Bastırma Deklerasyonu" yayınladı.

Dünyanın önde gelen 100 armatör firma ve yetkililerinin ön imzasıyla yayınlanan deklerasyonda, denizcilerin de herkes gibi güvende olması gerektiği vurgusu yapıldı.

Gine Körfezi'nde artan saldırılara yanıt olarak yayınlanan deklerasyon ayrıca bayrak devleti idareleri, gemi sahipleri, gemi kiralayıcıları ve denizcilik dernekleri dahil olmak üzere denizcilik sektöründeki kuruluşlar tarafından imzalandı.

Gine Körfezi'ndeki korsan sorununun, son 10 yılda denizciler için bir çok daha kötü bir hale geldiğine işaret edilen deklerasyonda şu ifadelere yer verildi; "2021'de bölgeye giden tüm denizciler bir tehdit var. Denizciler fidye için silah zoruyla kaçırılıyor. Korsan saldırılarının genel sayısı büyük ölçüde değişmezken, gemiciliğe yönelik saldırıların şiddeti, kapsamı ve karmaşıklığı artmaya devam etti. Korsan saldırıları 200 deniz mili açıkta gerçekleşiyor."

BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu, yayınlanan deklerasyon ile bir ilke imza attıklarını belirterek, herkesin bu deklerasyona imza atarak gemi insanlarının yanında yer alması gerektiğini belirtti.

Gine Körfezi'nde Korsanlığın Önlenmesi deklerasyonuna buradan ulaşarak imzalayabilirsiniz.

Vira Haber