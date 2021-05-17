Global, Yabancı Yatırımcı ile 5 Yıllık Kredi Anlaşması İmzaladı

Global Yatırım Holding, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc’nin (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın “birtakım ön şartların yerine getirilmesine bağlı olduğu” ve “zamanlamaya ilişkin kesin bir beyanda bulunmanın mümkün olmamakla birlikte, işlemin Haziran 2021’in bitiminden önce tamamlanmasının beklendiği” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre GPH, bu işlem kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planlıyor.

Söz konusu kaynak, GPH’in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacak. Açıklamaya göre söz konusu anlaşma ayrıca GPH’in kruvaziyer odağını artırma stratejisini destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli sunuyor.

KUTMAN: KRUVAZİYER TURİZMİNE UZUN VADELİ POZİTİF BAKIŞIMIZ DEVAM EDİYOR

Grubun borçluluğunu azaltma stratejisine sağlam adımlarla devam ettiklerini ifade eden GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu Eurobond’un faizi yüzde 8.125’iken, yeni kredi anlaşmamız sonucunda yıllık faiz maliyetimizi yüzde 5.25’e çekmiş olduk. Mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında başarılı bir anlaşmayı tamamlıyoruz” diye konuştu. Kutman, “Pandeminin küresel turizm sektörüne etkisine rağmen, turizmin en gözde segmenti olan kurvaziyer turizmine uzun vadeli pozitif bakış açımız devam ediyor. Bu bakış açımız piyasalarda destek gördüğü için uygun finansal koşullarda yeni bir anlaşma yapıp, yatırımcı ilgili görüyoruz. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Anlaşma ile ilgili konuşan GPH CEO’su Emre Sayın kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kruvaziyer limanlarımıza yolcular gelmeye başladı. Büyük çoğunluğu da önümüzdeki birkaç hafta içinde yolcularını karşılayacak. 2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

Vira Haber