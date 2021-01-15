BIMCO'dan Kısa Film: 'Gemiler Dünyayı Döndürür'

Dünya denizciliğinin en üst kuruluşu olan Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BİMCO), denizciliğin ve denizyolu taşımacılığının önemini anlatan bir kısa film hazırladı. "Gemiler dünyayı döndürür" isimli kısa filmde, her gün yaklaşık 1,7 milyon denizcinin ihtiyaçların karşılanması için durmadan çalıştığına vurgu yapılıyor.

BİMCO web sayfasında yayınlanan 2 dakikalık kısa filmde, deniz taşımacılığının önemine işaret edilerek, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının gemiler ile taşındığı belirtiliyor.

"Gemiler Dünyayı Döndürür" filminin tanıtım yazısında ise, "Nakliye olmadan hayat farklı olurdu. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı gemi ile taşındığından, tükettiğimiz birçok gıda, ilaç, giysi ve tüketim mallarına sınırlı erişimimiz olacak. Her gün yaklaşık 1,7 milyon denizci bunu mümkün kılıyor. Onlar ve hizmet aldığımız 61.000'den fazla gemi sayesinde ihtiyacımız olan şey tükenmiyor" denildi.

Vira Haber