Ada Tersanesi 2021'deki İlk Gemisini Suya İndirdi!
Ada Tersanesi tarafından Norveç merkezli Norled şirketi için inşa edilen Ombo isimli feribot suya indirildi.
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Tuzla’da faaliyet gösteren Ada Tersanesi ile Norveç merkezli şirket arasında iki feribot inşası için sözleşme imzalanmıştı.
Hidle Norled isimli ilk gemi 2020 yılının Kasım teslim edilmişti. Hidle Norled’in ikiz gemisi Ombo ise Ada Tersanesi’nin 2021’de suya indirdiği ilk gemi oldu.
74 metre boyundaki feribot 14 metre genişliğe sahip. 199 kişilik taşıma kapasitesi, 60 adete kadar ise araç taşıma kapasitesi mevcut.
Gemilerin özellikleri;
- Tam Boyu : 74.00m
- Kural Boyu : 72.00m
- Genişlik : 14.00m
- Tam Genişlik : 14.50m
- Su Çekimi : 3.20m
- Kişi Taşıma Kapasitesi : 199 Kişi
- Koltuk Kapasitesi : 192
- Kabin Kapasitesi : 8
- Araç Kapasitesi (4,30×1,85) : 60
- Tır Kapasitesi (19,50×2,60) : 6
Vira Haber
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Etiketler : ada tersanesi, tuzla, norled
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