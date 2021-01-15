Ada Tersanesi 2021'deki İlk Gemisini Suya İndirdi!

Tuzla’da faaliyet gösteren Ada Tersanesi ile Norveç merkezli şirket arasında iki feribot inşası için sözleşme imzalanmıştı.

Hidle Norled isimli ilk gemi 2020 yılının Kasım teslim edilmişti. Hidle Norled’in ikiz gemisi Ombo ise Ada Tersanesi’nin 2021’de suya indirdiği ilk gemi oldu.

74 metre boyundaki feribot 14 metre genişliğe sahip. 199 kişilik taşıma kapasitesi, 60 adete kadar ise araç taşıma kapasitesi mevcut.

Gemilerin özellikleri;

Tam Boyu : 74.00m

Kural Boyu : 72.00m

Genişlik : 14.00m

Tam Genişlik : 14.50m

Su Çekimi : 3.20m

Kişi Taşıma Kapasitesi : 199 Kişi

Koltuk Kapasitesi : 192

Kabin Kapasitesi : 8

Araç Kapasitesi (4,30×1,85) : 60

Tır Kapasitesi (19,50×2,60) : 6

Vira Haber