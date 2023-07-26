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Birleşik Krallık Uçak Gemisi HMS Prince Of Wales

Birleşik Krallık Uçak Gemisi HMS Prince Of Wales

İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarındaki Forth Nehri'nde demir atmış olan Birleşik Krallık uçak gemisi HMS Prince of Wales 8 aylık bakım sürecinden sonra görüntülendi.

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarındaki Forth Nehri'nde demir atmış olan Birleşik Krallık uçak gemisi HMS Prince of Wales 8 aylık bakım sürecinden sonra görüntülendi.

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Vira Haber

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