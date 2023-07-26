Birleşik Krallık Uçak Gemisi HMS Prince Of Wales
İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarındaki Forth Nehri'nde demir atmış olan Birleşik Krallık uçak gemisi HMS Prince of Wales 8 aylık bakım sürecinden sonra görüntülendi.
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarındaki Forth Nehri'nde demir atmış olan Birleşik Krallık uçak gemisi HMS Prince of Wales 8 aylık bakım sürecinden sonra görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : Birleşik Krallık, Uçak Gemisi, HMS Prince Of Wales
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