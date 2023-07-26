Kırım Kavkaz Limanı Görüntülendi
Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından son zamanlarda saldırıların düzenlendiği Kırım Köprüsünün bulunduğu Kerç boğazına Krasnodar’dan deniz ulaşımının sağlandığı Kavkaz Limanı görüntülendi.
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Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından son zamanlarda saldırıların düzenlendiği Kırım Köprüsünün bulunduğu Kerç boğazına Krasnodar’dan deniz ulaşımının sağlandığı Kavkaz Limanı görüntülendi. Limanda arabalı feribotlara yoğun ilgi görülürken kent genelinde sakin bir havanın estiği gözlendi.
Vira Haber
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Etiketler : Kırım, Kavkaz Limanı
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