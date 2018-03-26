İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. Bodrumda yelken rüzgarları
Bodrumda yelken rüzgarları

Bodrumda yelken rüzgarları

CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina işbirliği ile Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen CFM - BAYK Kış Trofesi IV. Ayak ve Bayk Trio Trofe I. Ayak yarışları 23 – 25 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

A+A-

Daha zoru denemek isteyen katılımcıların tercih ettiği Bayk Trio Trofe 9 tekne ile ilk startını aldı. Bodrum – Köçek Kayalıkları – Bodrum rotasında rekabet eden filo, 2 saat sonrasında karaya dönüş yaptılar. 13 Nisan’da gerçekleşecek II. Ayak yarışlarıyla birlikte yapılacak olan ödül töreninde, I. Ayak kupa sahipleri;

1. Iskorpıt UK Sails Team Matador – Cüneyt Büyükuçak ve Ekibi

2. Heaven Can Wait 2 – Sergey Lebedev ve Ekibi

3. Mersin Yelken Akademisi – Otyun Çalışlar ve Ekibi

 

2018 Cfm- Bayk Kış Trofesinin başlangıcından bu yana rüzgar engeline takılan ve planlanan yarış sayısına ulaşamayan filo bu hafta sonu şeytanın bacağını kırdı.


IRC A sınıfı 2 adet  orsa – pupa  ve bir coğrafi yarış ile haftayı tamamlarken, IRC B ve Destek Sınıfı 2 adet coğrafi rotada planlanan yarış sayısını gerçekleştirdi.

 

Detaylı sonuçlar için; www.bayk.org

Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.