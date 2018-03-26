Bodrumda yelken rüzgarları
CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina işbirliği ile Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen CFM - BAYK Kış Trofesi IV. Ayak ve Bayk Trio Trofe I. Ayak yarışları 23 – 25 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
Daha zoru denemek isteyen katılımcıların tercih ettiği Bayk Trio Trofe 9 tekne ile ilk startını aldı. Bodrum – Köçek Kayalıkları – Bodrum rotasında rekabet eden filo, 2 saat sonrasında karaya dönüş yaptılar. 13 Nisan’da gerçekleşecek II. Ayak yarışlarıyla birlikte yapılacak olan ödül töreninde, I. Ayak kupa sahipleri;
1. Iskorpıt UK Sails Team Matador – Cüneyt Büyükuçak ve Ekibi
2. Heaven Can Wait 2 – Sergey Lebedev ve Ekibi
3. Mersin Yelken Akademisi – Otyun Çalışlar ve Ekibi
2018 Cfm- Bayk Kış Trofesinin başlangıcından bu yana rüzgar engeline takılan ve planlanan yarış sayısına ulaşamayan filo bu hafta sonu şeytanın bacağını kırdı.
IRC A sınıfı 2 adet orsa – pupa ve bir coğrafi yarış ile haftayı tamamlarken, IRC B ve Destek Sınıfı 2 adet coğrafi rotada planlanan yarış sayısını gerçekleştirdi.
Detaylı sonuçlar için; www.bayk.org
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