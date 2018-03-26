GMO, seçimlerde ‘’Bi’şey Yapmalı!” dedi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 46. Genel Kurul ve Seçimleri dün (25 Mart Pazar günü), 668 üyenin oy kullanması ile gerçekleştirildi.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu Toplantısı, 24 Mart 2018 tarihinde Piri Reis Üniversitesi hazırlık kampüsünde düzenlendi. Toplantıda, Oda Yönetim, Denetleme Ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üye Adayları, TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adayları ve Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delege Adayları belirlendi.

Genel kurula Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ve sektörden birçok isim katıldı.

Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Nurhan Kahyaoğlu’nun oy birliği ile Divan Başkanı olarak seçilmesiyle başlayan toplantıda, kürsüde ilk olarak söz alan isim TMMOB GMO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı oldu. Salih Bostancı, 45. Dönem faaliyet raporlarını katılımcılara sundu. GMO İzmir Şube Başkanı Çağdaş Sevinç, GMO Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver ve GMO Yalova Şube Başkanı Melike Kul da faaliyet raporlarını katılımcılara aktardı.

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın önemini belirterek; ’Türk Loydu, Gemi Mühendisleri Odası için kuruldu’ dedi. Türk Loydu’nun faaliyetlerinden söz eden Melikoğlu, gemi mühendislerinin etkinlik alanlarının artırılmasını gerektiğine değindi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ise, yaptığı konuşmada gemi mühendisliğinin her alana mühendis yetiştirebilen bir alan olduğunu vurguladı. Kalkavan sözlerini şu şekilde sürdürdü; ‘Gemi mühendisliği her alana hitap ediyor, müsteşar ve bakan olabilme imkanı dahi sunuyor. Bu mesleği cazip hale getirmeliyiz. Kalifiye eleman yetiştirebilmek için, bu insanların bezginliğini kaldırmalıyız.’

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz, gemi mühendisliğinin itibarlı ve nitelikli bir meslek olduğunu belirterek; ‘Değişimin 46. Dönem için yeni bir yol olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışma kısmında birbirimize motivasyon oluşturmalıyız. GMO’nun mesleğimiz ve Türkiye için daha sürdürülebilir bir sürece hizmet etmesini temenni ediyorum’ dedi.

Konuşmaların ardından, adayların belirlenmesine geçildi. TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetimi'ne 7 asil, 7 yedek üye seçilirken, Denetleme ve Onur Kurulu için 5 asil 5 yedek olmak üzere 10 aday, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu için ise 19 Delege adayı belirlendi.

GMO 46 Olağan Genel Kurulunun ardından dün (25 Mart 2018 Pazar günü) Piri Reis İlköğretim okulunda gerçekleşen seçimle yeni dönem başlamış oldu.

Kesinleşmemiş ilk seçim sonuçlarına göre GMO üye sayısı 3277, oy kullananlar 668 “Bi’şey Yapmalı!” sloganı ile yola çıkan Salih Bostancı ve ekibi Oda üyelerinin büyük çoğunluğunun desteği alarak güven tazelemiş oldu. Listeye katılımcı grubunda 1 aday girebildi.

Bu arada GMO seçimlerine Zuhal Can, Şöhret Atikkan, Şebnem Helvacıoğlu, İnci Gündüz Baldoğan, Elif Akal, Elif Baş, Şükran Akoğul ve Simla Veznikli’den oluşan gemi mühendisi kadınlarda seçimde ‘Biz de varız’ dedi.

Vira Haber