Bodrumlu Denizcilerden Pandemi Değerlendirme Toplantısı

Bodrum Denizciler Derneği'nde düzenlenen toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile Bodrum Denizciler Derneği üyeleri katıldı.

BODRUM DEĞİŞTİ BİZ DE ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIZ

AnterHaber’den Yaşar Anter’in haberine göre, toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan Muğla’nın en eski, en güçlü ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirterek, 50 yıl boyunca devam eden hizmet yarışının bundan sonra da denizcilere yakışır şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Bodrum’un pandemi koşullarında zor geçen bir sezonu geride bıraktığını ve denizcilerin bu süreçte yaşadığı sıkıntıları dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla bu toplantıyı organize ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm dünyanın değişim yaşadığı böyle bir dönemde Bodrum’a da daha geniş bir perspektiften bakma zorunluluğunun doğduğunu kaydederek “Pandemi döneminde bütün kabuller sarsıldı, yeni yöntemlerden ve yeni modellerden söz ediliyor. Bodrum da değişti, biz de bundan sonra eskisi gibi olmayacağız” diye konuştu.

BODRUM’A OLAN YATIRIMLAR KATLANARAK BÜYÜDÜ

Küresel salgınla mücadele sürecinde Bodrum'un değerinin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Aras, "Metropollerde yaşayan, bu salgın döneminde kısıtlı bir yaşam sürmek zorunda kalan insanlar gözlerini Bodrum’a dikti. Bir süredir süre gelen yatırımlar katlanarak büyüdü ve şu anda Bodrum yarımadasında yapılan yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bodrum’da satılık ev kalmadı, kiralık ev fiyatları ise iki buçuk katına yükseldi. Aynı zamanda turizm sektöründe de bir değişim yaşandı. Belli bir segmentin üzerinde çok ciddi bir talep oluştu. Dünyaca ünlü otel firmaları, dünyanın en önemli turizm operatörleri çok yakın zaman içerisinde Bodrum'a geldi. 10 milyon Euro’ya satılan evler var. Bodrum’da büyük bir değişim yaşanıyor. Bizim sormamız gereken soru biz Bodrumlular olarak bunun neresindeyiz? Bunu hem yerel yönetim olarak bizim hem de meslek odalarımızın sorgulaması gerekiyor. Makro düzeyde Büyükşehir’in ya da Hükümetimizin sorgulaması gerekiyor.” diye konuştu.

BODRUM’UN PLANLARI YENİDEN YAPILMALI

Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 düşüş olduğunu ancak kendi özel jetiyle gelen kişi sayısının 12 bin kişiye ulaştığını söyleyen Aras, Bodrum'un gördüğü ilgiye dikkat çekerek “Bu kadar cazip, bu kadar yatırım alan bir ilçe, nüfusu turizm bile olmadan 176 bin 500’den 400 binlere çıkan bir ilçe, kışın da bu nüfusun devam edeceği düşünülerek yeniden planlanmalı. Acaba kamu yönetimi, genel idare bu kente gereken dikkati veriyor mu? Bu değişime ayak uydurabiliyor mu? Bizim oturup bunları düşünmemiz lazım. Bodrum’un 2030-2050 planlarını yapmamız lazım. Biz bu çalışmaları sürdürüyoruz, buna herkesin ayak uydurması lazım” diye konuştu.

Bu dönemde denizcilerin sorunlarına öncelik ve önem verdiklerini kaydeden Aras, “Bodrum açıkları alarga çöplüğüne döndü. Denizcilerimiz için yeni yanaşma ve bağlama alanları planlayıp projeleri hayata geçirmek zorundayız. Çünkü yetmiyor ve yetmeyecek.” dedi.

Aras göreve geldiklerinden itibaren geçen bir buçuk yıl süresince göstermiş oldukları uzlaştırıcı tavırlarla hem siyaseten, hem büyükşehir ile hem de hükümet ile olan ilişkiler sayesinde gözle görülür yatırım çalışmalarının başladığına dikkat çekerek, " Daha önce biz dereleri bile temizletemezken , şu anda her gün metrelerce, kilometrelerce yere büyükşehir ya da bizim tarafımızdan müdahale ediliyor. Altyapı yatırımları ve diğer birçok yatırım da bunun paralelinde geliyor” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç ise deniz sektörünün temsilcileri ve denizden karaya bakan insanlar olarak bu sorunları çok daha net gördüklerini belirtti. Dinç, deniz turizminin önemine değindiği konuşmasında, sektörü korumak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vira Haber