Boğazın Kalbinde "Denizcilik ve Global Strateji Merkezi" Açılıyor

Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı’nın alt yapısını hazırlayan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde açılacak olan ‘Denizcilik ve Global Strateji Merkezi’ ile Türkiye’de denizcilik alanında var olan bilgi boşluğunu doldurmayı ve tek bir alan ile sınırlı kalmayıp hukuk, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi kritik öneme sahip alanlarda analiz ve değerlendirmeler yaparak siyasi belgeleri oluşturmayı amaçlıyor.

Ege Adaları, uluslararası deniz hukuku, strateji, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanı gibi pek çok konu başlığında bildiriler yayınlayıp, seminerler düzenlemeyi ve uluslararası bir düşünce kuruluşu olmayı hedefleyen merkezde Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu ve eski Denizcilik Bakanı Burhan Kara gibi isimler de görev alacak. BAU Global çatısı altında Washington DC, Berlin, Kıbrıs ve Batum gibi geniş ağındaki sistemi ile birleşecek merkez; denizcilik sektöründeki proplemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapacak.

Merkezin hedeflerinin ve çalışmalarının paylaşılacağı açılış lansmanına katılmak için gamze.simavli@cco.bau.edu.tr mail adresinden ve / 0537 574 87 12 arayarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Vira Haber