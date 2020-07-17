Fatih Sondaj Gemisi Göreve Hazır

Uydu aracılığı ile deniz tabanına sinyalizasyon gönderilerek dinamik pozisyonlama sistemiyle hassas konumlandırma yapılacak Fatih, bu sayede 6 metre dalga boyuna ve 90 km/saat rüzgâr hızına kadar olan ortamda pozisyonunu koruyarak şekilde sabitleştirilecek. Ardından da arama ve sondaj faaliyetleri için ilk adım atılacak.

Karadeniz'in 12 bin metre derinliğinde önce deniz tabanının röntgeni sonra MR'ı çekilecek. Daha sonra da kuyu açma mekanizmaları devreye girecek.

SU ALTI ROBOT BULUNUYOR

Fatih sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilmeye imkân sağlayan, 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına sahip kuyu başı kontrol sistemi ile donatıldı.

Gemide deniz tabanını gözlemlemek için ve gerektiğinde müdahale etmek için uzaktan kumandalı su altı robotu da bulunuyor. Her biri 2200 beygir gücünde 4 adet çamur pompası ve malzeme transferine olanak sağlayan 4 adet ağır yük vinci var.

CLEAN CUT İLE DENİZ KORUNACAK

Sondaj esnasında kuyudan yüzeye getirilen sondaj kesintilerinin ve çamur atıklarının denize atılması yerine bertarafa gönderilmek üzere gemide depolanması ya da atık konteynerlerine nakledilmesi sağlanıyor.

Clean Cut sistemiyle atık konteynerlerine nakledilen kesintiler, daha sonra destek gemileri ile kıyı lojistik merkezine ulaştıracak bertarafa gönderilecek.

Vira Haber