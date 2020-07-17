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Denizcilik Sektöründen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesine Giren 6 Şirket

Denizcilik Sektöründen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesine Giren 6 Şirket

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"nda denizcilik sektöründen 6 şirket yer aldı.

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İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"nda TÜPRAŞ ilk sırada yer alırken denizcilik sektöründen 6 şirket yer aldı.

İşte denizcilik sektöründen listede yer alan firmalar:

16 - İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

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113- Yeşilyurt Deniz Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri LTD. ŞTİ.

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136- Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.

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150- Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş.

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248- Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.

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379 - RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi

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Vira Haber

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