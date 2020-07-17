Beşiktaş Group Alba Tankers ile Ortak Oldu

Piyasaya tanker taşımacılığı ile giriş yapan ve tersane işletmeciliği ile büyük başarılara imza atan Beşiktaş Group Şimdi de armatörlükte atağa geçti, dünyanın önde gelen tanker işletmecilerinden İsveç merkezli Alba Tankers ile ortaklık yoluna gitti.

Beşiktaş Grup; Yavuz Kalkavan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Beşiktaş Denizcilik'in Alba Tankers ile olan ortaklığını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu: “Grup şirketlerimizden Beşiktaş Denizcilik'in İsveçli Alba Tankers AB'ye hissedar olmasını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Beşiktaş Denizcilik ve Alba Tankers son yıllarda yakın bir ilişki geliştirmişti. Bu yeni ortaklık Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'daki varlığımızı daha da güçlendirecek."

Alba Tankers, şirket filosunda 16'dan fazla gemi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TERSANESİ 8.SIRADA

Beşiktaş Grup'un yatırımlarından olan Beşiktaş Tersanesi, dünyanın en aktif gemi tamir tersaneleri arasında sekizinci konumda yer alıyor.

Vira Haber