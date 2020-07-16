Tersan Tersanesi’sinde Büyük Anlaşma

Bu yeni gemi, Tersan’ın son iki ay içerisinde imzaladığı üçüncü trol tipi fabrika tesisli balıkçı gemisi oldu. 82,30 metre uzunluğunda ve 18,00 metre genişliğindeki gemi, üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlanmış gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Fabrikası bünyesinde bir karides hattı ve bir kalkan üretim hattı da barındırması planlanan gemi 1200 ton kargo kapasitesine sahip olacak.

Skipsteknik tarafından tasarlanan gemi, 35 kişilik mürettebatı için konforlu yaşam alanları ve üstün sosyal alanlara sahip. Buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanabilme özelliklerine sahip geminin 2022 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

DANİMARKA’YA TESLİM EDİLECEK İLK PROJE

Tersan İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Mehmet Şakir Erdoğan, “Bu önemli projede Ocean Prawns ile birlikte çalışma şansı yakaladığımız için heyecanlı ve gururluyuz” dedi. “NB1107 Danimarka’ya teslim edeceğimiz ilk proje.

Tersan’a değer katacak dünyanın en modern balıkçı gemilerinden biri olmasının yanında bu önemli projeye uzmanlıkları ile katkıda bulunacak Ocean Prawns ve Skipsteknisk ile işbirliği yapmak Tersan ailesi için kesinlikle büyük bir zevk olacaktır. Bugünden itibaren, bu özel geminin zamanında ve öngörülen bütçede başarılı bir şekilde teslim edilmesi için çok çalışıyor olacağız” dedi.

Vira Haber