Borusan, Zorlu Geçen 2020 Yılından 26,1 Milyar TL Ciro ile Başarıyla Çıktı

Borusan Holding, 2020 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Pandemi dönemi sebebiyle belirsizlikler ve çeşitli zorluklarla geçen yılı başarılı bir şekilde tamamlayan Borusan Holding, önceki yıla kıyasla finansallarını güçlendirdi.

2020 yılında pandemi köklü dönüşümleri tetiklerken, adımlarını 2018 yılında atmaya başladığı dijitalleşme yolculuğunda önemli bir mesafe kat eden Borusan, pandemide yatırımlarının sonuçlarını elde etti. Bu değişimi sadece dijital bir yenilik değil aynı zamanda kültürel bir kabuk değiştirme olarak kabul eden Borusan, insan kaynakları süreçlerinden iş yapış şekillerine kadar pek çok alanda alışılagelmiş yöntemlerini değiştirdi.

Pandemide birliğe, beraberliğe ve şeffaflığa önem veren Borusan Holding, Beraber Aşacağız felsefesini benimsedi ve ‘çalışanımı, işimi, paydaşımı korurum’ anlayışıyla çok katmanlı önlemler aldı. COVID-19 salgınına karşı henüz Türkiye’de vaka görülmeden önce tedbir almaya başlayan Borusan Holding, hayata geçirdiği Borusan Dayanışma Platformu ile örnek projeleri tüm paydaşlarına sundu. ‘Çalışanımı korurum’ kapsamında Borusan Grubu Kriz Komitesi ile pandeminin ilk gününden itibaren çalışanlarıyla düzenli ve şeffaf bir iletişimde olurken, uzaktan çalışma sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü gelişim desteğini Borusan Akademi ile sağladı. ‘İşimi korurum’ diyerek işin sürdürülebilirliği için fiziksel çalışma ortamları risklerden uzak tutulurken dijital kanallar ile en uzaktaki çalışma arkadaşlarıyla bile deneyimler paylaşılarak sinerji bozulmadı. ‘Paydaşımı korurum’ diyen ve bu zorlu süreçte paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getiren Borusan, toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ve eğitim sektörüne katkıda bulunacak çalışmalar yaptı.

PANDEMİDE TOPLUMSAL FAYDA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Borusan Kocabıyık Vakfı, küresel salgında öğrencilerin eğitime uzak kalmaması için 3.850 tablet ve bilgisayar desteği sağlarken 2020 faaliyet döneminde 202 öğrenciye burs sağladı. Borusan Holding, “Askıda Ne Var” Sosyal Girişim platformu iş birliğiyle başlattığı #AskıdaEğitimVar Projesi ile uzaktan eğitime erişimde zorlanan 11.290 üniversite öğrencisine erişim sağladı. COVID-19 pandemisi döneminde Borusan Okyanus Gönüllüleri, çalışanlarla dayanışma sağlamak için gönüllü olarak yetkinliklerini online ortamda paylaştı. 2020 yılında 1.000’i aşkın gönüllü çeşitli projelerde yer alırken, Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 40 projede 16.500 saat gönüllü olarak çalıştı. Borusan Sanat ve Borusan Contemporary, sanatın pandemide kesintisiz olarak devam etmesi için çalışmalarda bulundu. Borusan Sanat, çeşitli dijital platformlar üzerinden konserlerini ücretsiz olarak ulaştırırken Borusan Contemporary sergilerini 2020 yılında toplam 6.266 kişi fiziki olarak, 78.491 kişi ise dijital platformlar aracılığıyla izledi. 2020 faaliyet döneminde de odaklandığı sektörlerde iş hacmini ve yüksek kârlılığını koruyan Borusan Holding, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarına da başarıyla devam etti.

Borusan Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde benimsenmesi amacıyla kurmuş olduğu "Borusan Eşittir Platformu" kapsamında 5 Mart 2020’de "Cinsiyet Gözlüğü Programı" devreye alındı. Program ile Borusan Grubu’nda iletişim, işe alım, terfi, performans veya ücretlendirme konularında politika ve ilkeler tanımlandı ayrıca Grup hedefleri belirlendi. Borusan Eşittir Platformu’nda ayrıca “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi”ni hazırladı. Bir referans kaynağı niteliğinde olan Rehber’in, yönetici ve çalışanlara yol göstermesi, hane içi şiddetin kaynaklarının fark edilmesini kolaylaştırması ve bu yöndeki Borusan Grup politikaları kapsamında şiddete maruz kalanlara destek vermesi ve güvence sağlaması hedeflendi.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2020 yılının hepimizin hayatını bir şekilde değiştirdiğini ifade ederek: “Alışkanlıklarımızdan vazgeçtik, sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzak kaldık, çeşitli zorluklar yaşadık. Belirsizliklerle başlayan ve eskiye dönüşe, sağlığa kavuşmaya dair beklentilerle devam eden bu süreç hepimize bir şeyler öğretti. Aşı ruhsatlandırma haberleri, pandeminin kitle bağışıklığını beklemeden dizginlenmesi açısından umut ışığı olurken, dijital dönüşüm sürecinin sağladığı olanaklar hem şirketlerin hem de bireylerin yaşam döngüsünün kesintisiz bir biçimde sürmesini sağladı. Borusan Holding olarak bizim ise bu zorlu dönemde “çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve işimizi” koruma hedefi doğrultusunda başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da 200 yıllık şirket olma vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, 2020 faaliyet döneminde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Grubun toplam cirosunun 26,1 milyar TL seviyesini aştığını ifade eden Kafadar, faaliyet ve vergi öncesi karın 2,6 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve şirketin maliyet yapısında, pandemiden bağımsız kalıcı iyileşmeler sağladıklarını söyledi. İş geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine her dönem yatırım yaptıklarını vurgulayan Kafadar, bugün olduğu gibi 200 sene sonra da sürdürülebilir değer üretme hedefleri olduklarını söylüyor: “Sürdürülebilir değer yaratma önceliğimiz doğrultusunda hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve en önemlisi de çalışanlarımızın katkılarıyla bu iddialı hedefe kararlılıkla ulaşacağımızdan kuşku duymuyorum. Borusan Ailesi olarak büyük bir takımız ve hepimiz zincirin halkaları veya dişlinin parçaları gibi birbirimize bağlıyız.”

2020’de 29,6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşıldı

Borusan Holding, pandemi sürecinde başarılı finansal sonuçlara imza atarak, 2020 faaliyet dönemini 26,1 milyar TL net satış ve 29,6 milyar TL toplam aktif büyüklük ile tamamladı. 2019 yılındaki satış ise 22 milyar TL idi. Üretim gücüyle 2020 yılında 8,1 milyar TL değerinde ihracat gerçekleştiren Borusan Holding, küresel belirsizliğe rağmen 2021-2023 döneminde 5,9 milyar TL düzeyinde yatırım yapmayı hedefliyor. 3 kıtada 12 ülkeye yayılan küresel faaliyetleriyle öne çıkan Holding, grup şirketleri özelinde de önemli başarılara imza attı.

200 yıllık şirket olma vizyonu

Sürdürülebilirliği iş sürekliliği ve sürdürülebilir karlılığın ötesinde uzun vadeli değer yaratma süreci olarak gören Borusan, 200 yıllık şirket olma vizyonuyla sürdürülebilirliği iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında ele alıyor. Borusan, sürdürülebilirilik stratejileri kapsamında hem grup şirketlerinin önceliklerinden besleniyor hem de geleceğe uygun iş modellerini tasarlama yolunda kapsayıcı bir bakış açısı sunuyor. 77 yıldır odağına insanı alan Borusan Holding, sürdürülebilirlik yaklaşımlarında da insanı merkezinde tutuyor. Bu başlıktaki en öncelikli konu güvenli çalışma ortamı ve toplumsal fayda olurken çalışma ortamının sağlık ve güvenliğinin yanı sıra çalışanların da iyi olma hallerine, yetkinlik gelişimleri ve değişen iş dünyasına uyum sağlamalarına da önem veriliyor. İklim başlığında özellikle sera gazı salımlarını engellemenin yanında 2030 yılına kadar karbonsuz iş modellerine sahip olmak için çaba sarf edilirken çevresel etkiyi azaltmak ve ortadan kaldırmak holdingin ana hedefleri arasında bulunuyor. İnovasyon tarafında özellikle yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanında geleceğe uygun iş modelleri, sürdürülebilirlik için inovasyon gibi yaklaşımlarla katma değer yaratılması hedefleniyor.

İnsan ve inovasyonu bir araya getirerek geleceğin iş modelleri konusunda da çalışmalar yapan Borusan Holding, IQ ile EQ’yu (Entelektüel Zeka ve Duygusal Zeka) bir araya getirerek yaratıcı zekayı süreçlerine daha fazla entegre etmeye hazırlanıyor. Bu şekilde endüstriyel gelişimin, toplumsal, ekonomik ve sosyal refahın mümkün olabileceğine inanan şirket, yeni çağın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalar yapıyor. Güncel eğitim programlarından, yaratıcı uygulamalara, tüm seviyeler için kalifiye ve donanımlı çalışanların yetiştirilmesi için çalışmalar yürüten Borusan Holding, yaratıcı zeka konusunda teşvik edici projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Vira Haber