BOTAŞ'tan LNG alımı

BOTAŞ, Ekim-Şubat arasında teslim edilmek üzere almayı planladığı 20 kargo LNG'nin bir kısmının alımı gerçekleştirdi. Bloomberg’in haberine göre, şirket Avrupa gösterge doğalgaz fiyatından 40-50 sent primli ve Ekim-Şubat teslimatlı 20 kargo almayı planlıyordu.

Haberde BOTAŞ’ın tedarikçilerle kalan teslimatları garanti altına almaya ve fiyatları indirmeye çalıştığı belirtilirken, daha önce başka kurumların 80-90 sent primli alım tekliflerinin bile kabul edilmediği dile getirildi.

Hollanda vadeli doğalgaz gösterge fiyatı salı günü 1 İngiliz Termal Birimi başına 37,6 dolar civarında işlem görüyor. Primli fiyat metreküpe çevrildiğinde ise alınan gazın fiyatı bin metreküp başına 1.300 dolardan fazla oluyor. Türkiye’de spot doğalgazın referans fiyatı ise 4 Ekim’de 2 bin 526 TL civarında bulunuyor.

BNEF'in raporuna göre, Türkiye 26 Eylül haftasında Kasım 2020'den bu yana ilk defa Katar'dan LNG ithal etti. Türkiye 2020'nin tamamında ise Katar'dan 25 kargo LNG ithal etmişti.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları zirvede

Avrupa’da doğalgaz fiyatları sene başından bu yana yüzde 400’ten fazla artarak megavatsaat başına 100 euro civarında işlem görürken doğalgazdan elektrik üretiminin daha maliyetli bir hale gelmesiyle üreticiler kömüre yönelmeye başlamıştı.

Kömürden elektrik üretimine artan taleple beraber kömür fiyatları da Eylül ayında sert bir yükseliş kaydederken Avrupa’da karbon izin kontratlarının fiyatı da kömürden elektrik üretiminin artmasıyla 65 euronun üzerini görmüştü.

Kömürden elektrik üretmek isteyen üreticiler, fazladan neden oldukları her bir ton karbon için emisyon izni satın almak zorundalar. Kömürden üretimin artması da karbon salınımını artırarak karbon izinlerine olan talebi körükledi. Bu da karbon izin kontratlarının fiyatını önemli ölçüde yukarı taşıdı.

Artan maliyetler sonrasında Avrupa ve İngiltere’de elektrik fiyatları da art arda rekorlar kırdı. Almanya’da elektrik fiyatları megavatsaat başına 120 euronun üzerine tırmanırken İngiltere’de ise fiyatlar megavatsaat başına 181,36 sterlin civarında bulunuyor.

Vira Haber