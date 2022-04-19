Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de yeniden artmaya başlayan corona virüs vakaları nedeniyle dalgalı seyir izleyen Brent Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti.

Petrolde Çin'de salgın önlemleri ile ilgili verilen mesajlar ve Libya'daki arzda yaşanan problemlerin sürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Brent Petrol, uluslararası piyasada 112 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü de sınırlı yükselişle 108 dolara geldi.