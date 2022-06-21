Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Joe Biden'ın birçok aksi yoruma karşın ABD'de resesyonun kaçınılmaz olduğunu söylemesi petrol piyasalarında iyimser fiyatlamalara yol açtı.

ABD ham petrolü sınırlı bir yükselişle 110 dolara gelirken, Brent petrol de 115 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları nedeniyle piyasalarda arz daralması endişeleri zemin kazanıyor.

Uzmanlar, petrol üretimi ve rafinerileri için gerekli ekipman gönderiminin de yaptırım kapsamında olmasının piyasaları olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Öte yandan, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 115,44 ile 116,09 dolar aralığının direnç, 114,79 ile 114,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.