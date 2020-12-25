Brexit Kaosu: Roll-on’a mı Yoksa Roll-off’a mı?

Birleşik Krallık Hükümeti ile lider RoRo (Roll-on/Roll-off) operatörleri Stena Line, DFDS, Brittany Ferries ve P&O arasında geçen ay yapılan 77.6 milyon £’luk navlun sözleşmesi, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’un ifadesiyle “sorunsuz ve başarılı navlun akışını güvence altına almak için gerekliydi”. Aslında yapılan, Dover çıkış kapısında meydana gelecek olası bir sıkışıklığa ve zor bir Brexit’e karşı önlem olarak gemileri düzenli olarak Felixstowe, Harwich, Hull, Newhaven, Poole, Portsmouth, Teesport ve Tilbury’ye çağırmak için Birleşik Krallık Hükümeti tarafından 2021’in ilk 6 ayı için navlun kapasitesi satın alınması oldu.

Öte yandan tüm Avrupa, önümüzdeki 24 ay içinde Avrupa sularını vuracağı teyit edilen yeni inşa edilen etkileyici bir donanmanın yanı sıra, 2021'in en iyi kısmı için Covid-19'un neden olduğu bastırılmış taleple boğuşuyorken, bu gerçekten gerekli miydi, özellikle de Birleşik Krallık’ın düz rampalı RoRo ticareti için bir numaralı talep pazarı olduğunu göz önüne alırsak. Veriler, RoRo sektörü için ileriye dönük arz-talep durumu hakkında bize ne söylüyor?

Brexit için Operatör Hazırlıkları

CLdN, geçtiğimiz ay Rotterdam'dan Londra ve Humberside'a %25 kapasite ekledi ve ayrıca Brexit için İngiltere stoklaması sonucunda artan talebi karşılamak için Zeebrugge'den fazladan bir gemi aldı. Ondan önce CLdN'ye göre İberya (Santander / Leixoes), Birleşik Krallık (Liverpool) ve İrlanda (Dublin) arasında “… navlun yollarının herhangi bir hükümet yardımı olmadan gelişebileceğini kanıtlayan…” yeni üçgen hizmetleri gerçekleştirilmişti.

P&O, artan talebi karşılamak için Stena Forecaster yerine Dublin ve Liverpool arasında sadece navluna çalışan gemilerinde iyileştirmeye gitti. Stena Line, 36 metrelik uzatmalarla Stena Mersey ve Stena Lagan'a %30 yük kapasitesi ekleyerek filo büyütme ve modernizasyon programını devam ettirdi. Tüm büyük Operatörler, İngiliz Kanalı'ndaki seyirler için daha dar arz-talep rakamları bildiriyor. VesselsValue’nun güncel AIS verileri, 8 gün veya daha uzun bir süreye dayalı olarak filonun %4'üne denk gelen iyileştirilmiş layup (çalıştırmama) sayısını bildirerek bunu destekliyor.

Filo Geliştirme

Planlanan yeni inşa teslimatları, filoya 112.000 LM ekleyecek şekilde ayarlandı. Ancak, eski, verimsiz, güncelliğini yitirmiş tonajın yerini daha büyük, ekonomik ve daha yeşil gemiler aldıkça, önümüzdeki iki yıl içinde hurdaya çıkan hacmin artmasını bekliyoruz. Şekil 1'e göre 2012-14 için 88.000 LM'lik en yüksek kaldırma ortalamasını uygularsak, 2021 ve 2022 için toplam filoda hala %2'lik bir artış beklemekteyiz.

Delivered: teslim edilen

Scheduled delivery: planlanan teslimat

Removed: kaldırılan

Forecast removals: tahmini kaldırmalar

Total fleet: toplam filo

Şekil 1. Araç Metre ile Toplam Kaldırmalara karşı Toplam Teslimatları (gerçek ve planlanmış) kaydeden Filo Geliştirme çizelgesi

Varlık Değerleri

Değerler, 1 Ocak 2020'den bu yana önemli ölçüde düştü ve Covid-19'un talep düşüşünün ardından henüz toparlanmadı. Yeniden satışlar %3 oranında düşüşle hala iyi durumda. Beş yaşındakiler %7, on yaşındaki gemiler %12 düşüş yaşadı. On beş yaşındaki RoRo'lar %17 oranında düşerken yirmi yaşındakiler %22 azalma kaydetti. Bu, bir RoRo'nun ortalama ömrünün 30 yıldan biraz fazla olduğu düşünüldüğünde, bazıları için satın alma fırsatları sunabilir. Bildiğimiz gibi deniz ticaretinde başarı, tamamen zamanlamayla ilgilidir.

Değer Değişikikliği 1 Ocak – 31 Ekim 2020

Özet

Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık Küresel Tarifesine (UKGT) geçerken idari bürokrasi, zaman ve ekstra maliyet getiren gecikmeler kaçınılmazdır. Yol, demiryolu, terminal ve yanaşma sıkışıklığı olasıdır. Büyük bilinmeyen ise bunun ne ölçüde ve ne kadar süreceği. Birleşik Krallık Hükümeti, bu Feribot sözleşmelerinin süresine bağlı olarak 6 aylık bir kaos mu bekliyor? Bu anlaşmanın ardından RoRo hizmetleri sorunsuz bir şekilde çalışamayacaktır. Modern, çevik, uluslararası bir eşler arası gümrük yazılımı çözümüne yatırım yapmak daha mantıklı olurdu. Tabii ki asla bu kadar basit değil.

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*Dan Nash, VesselsValue'da RoRo Sorumlusudur.