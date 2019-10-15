Bu adada sadece 9 kişi yaşıyor!

Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesinde içinde oduncuların yaşadığı Kotisaari Adası, dünyanın en güzel adalarından biri.

Finlandiya'da Laponya bölgesinde Rovaniemi şehrinde bulunan ve içinde oduncuların yaşadığı Kotisaari Adası dünyanın en güzel adalarından biri. Her mevsimin diğerinden daha büyüleyici yaşandığı adanın drone ile fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı Jani Ylinampa bu güzelliği gözler önüne serdi.

Finlandiya yaklaşık 50 bin gölün bulunduğu bir ülke. Çok sayıda doğa harikasına sahip olan ve dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Finlandiya'da bulunan Kotisaari Adası, ülkenin simgelerinden biri. Adada yalnızca 9 kişi yaşıyor ve bu kişiler de odunculuk ile geçinen aileler...

Ada turistlerin uğrak noktası olma yolunda. Kotisaari Adası günlük turlarla ziyaret edilebiliyor. Adaya ancak doğal Kemi Nehri boyunca tekneyle ulaşabiliyor.

Hatta adayı ziyaret eden turistler güzel bir gün geçirsin diye oduncu evlerinden biri restorana dönüştürüldü.

İşte insanı büyüleyen adadan fotoğraflar...

Vira Haber

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