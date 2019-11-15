GİSBİR Europort 2019 Fuarı’na katıldı

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) bu yıl 05 – 08 Kasım 2019 tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde gerçekleşen Europort 2019’a katılarak stant açtı.

Bu yıl 14 Türk firmanın katıldığı fuar, Türk sanayicilerin en yoğun katılım gösterdiği Europort Fuarı oldu. Fuarda GİSBİR’i Genel Sekreter Mehtap Özdemir ile Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Nurettin Çalışkan temsil etti. Fuarın ilk gününde GİBİR standını Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Erkan Yıldırım ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

Gemi yapım endüstrisinin tüm bileşenleri, iç su yolundan derin deniz taşımacılığına, denizcilik, tarama endüstrisi, balıkçılık endüstrisi ve açık deniz sektörüne kadar sektör temsilcisinin katıldığı fuarda 93 ülkeden binden fazla şirket yer aldı. Bu arada fuar liman hizmetleri, nakliye şirketleri, gemi yöneticileri, gemi bakım ve gemi tamir şirketleri, tersaneler ve daha pek çokları içeren ulusal ve uluslararası denizcilik uzmanları tarafından ziyaret edildi.

Vira Haber