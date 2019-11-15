Türk Savunma Sanayi’nin Tayland çıkarması

SSB öncülüğünde 32 firma ve SSI ile geniş bir katılım sağlanan fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmatlar sergilenecek.

Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Bangkok’da düzenlenecek. Fuara ülkemiz adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlanacak. Fuara Asya ülkeleri başta olmak üzere 68 farklı ülkeden 16 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor.

Türk Savunma Sanayii firmalarınca geniş bir yelpazede katılım sağlanacak olan bu fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, flowforming makinaları ve öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek. Türk resmi delegasyonu fuar sırasında, ev sahibi ülke makamları ve katılım sağlayacak diğer ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

KATILIMCI FİRMALAR

1 - ALKIN KOMPRESOR

2 - ARMSAN

3 - ASELSAN

4 - ASFAT

5 - ATA SİLAH

6 - BAYKAR

7 - HUĞLU

8 - KAREL

9 - MEGE TEKNİK

10- METEKSAN SAVUNMA

11- MILSOFT

12- MKEK

13- NERO Industries

14- NUROL MAKİNA

15- NUROL Teknoloji

16- Ordulu Bilgi Teknolojileri

17- Ortem Elektronik

18- Papilon Savunma

19- Piri Reis Bilişim

20- Plasmarket (DLG-Tactical)

21- REPKON

22- RST Uzaktan Algılama

23- SAHA İstanbul

24- Samsun Yurt Savunma (CANİK)

25- Sarsılmaz

26- STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik)

27- TEI

28- TİMSAN

29- TİSAŞ-Trabzon Silah

30- TUSAŞ

31- TURMAKS İnşaat

32- ZSR

Vira Haber