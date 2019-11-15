Türk Savunma Sanayi’nin Tayland çıkarması
Türk savunma sanayii Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarına katılıyor. Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Bangkok’da düzenlenecek
SSB öncülüğünde 32 firma ve SSI ile geniş bir katılım sağlanan fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmatlar sergilenecek.
Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Bangkok’da düzenlenecek. Fuara ülkemiz adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlanacak. Fuara Asya ülkeleri başta olmak üzere 68 farklı ülkeden 16 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor.
Türk Savunma Sanayii firmalarınca geniş bir yelpazede katılım sağlanacak olan bu fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, flowforming makinaları ve öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek. Türk resmi delegasyonu fuar sırasında, ev sahibi ülke makamları ve katılım sağlayacak diğer ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.
KATILIMCI FİRMALAR
1 - ALKIN KOMPRESOR
2 - ARMSAN
3 - ASELSAN
4 - ASFAT
5 - ATA SİLAH
6 - BAYKAR
7 - HUĞLU
8 - KAREL
9 - MEGE TEKNİK
10- METEKSAN SAVUNMA
11- MILSOFT
12- MKEK
13- NERO Industries
14- NUROL MAKİNA
15- NUROL Teknoloji
16- Ordulu Bilgi Teknolojileri
17- Ortem Elektronik
18- Papilon Savunma
19- Piri Reis Bilişim
20- Plasmarket (DLG-Tactical)
21- REPKON
22- RST Uzaktan Algılama
23- SAHA İstanbul
24- Samsun Yurt Savunma (CANİK)
25- Sarsılmaz
26- STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik)
27- TEI
28- TİMSAN
29- TİSAŞ-Trabzon Silah
30- TUSAŞ
31- TURMAKS İnşaat
32- ZSR
Vira Haber
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