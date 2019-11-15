Karasu limanında yoğunluk artıyor

Sakarya Sanayici ve İş Adamları Derneği (SASİAD) Başkanı Ümit Karayaka ve yönetim kurulu üyeleri, Karasu Liman Müdürlüğü’nün daveti üzerine limanda inceleme gezisi yaptı. Karasu Liman Müdürlüğü yetkilileri, SASİAD heyetine limandaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GEMİ SEFERLERİNDE ARTIŞ

Ziyareti değerlendiren SASİAD Başkanı Karayaka; “Karasu Limanının ulaşım rahatlığı, büyüklüğü ve gelişmişliği lojistik sektörünü kendine çekiyor. Zaten bu yüzden gemi seferlerinde artış olduğu bilgisini aldık. Sakarya ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları olacağına inandığımız bu liman için biz de SASİAD olarak neler yapabiliriz, üyelerimizle nasıl karşılıklı iş birliği söz konusu olur bunları planlamayı hedefliyoruz. Bugün olduğu gibi zaman zaman diğer üyelerimizle de ziyaret ve tanışmalar sürecek ve Sakarya’nın diğer alanlarında olduğu gibi Karasu Limanı da ilgi odağımızda olmaya devam edecektir. Bizi buraya davet ederek tüm limanı gezdiren, bilgilendirerek konuk eden İşletme şefi sayın Gökçen Erdem bey’e gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Karadeniz bölgesinde ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak olan Karasu Limanı Sakarya’nın ekonomik hareketliliği içinde önemli yer tutuyor. Toplam alanı 250.000 m2 olan limanın Ro-Ro kapasitesi 110.000 adet. Genel kargo hizmetleri, Proje kargo hizmetleri, Pilotaj – Römorkaj hizmetleri, Ötv’siz akaryakıt istasyonu, Yolcu hizmetleri, Gümrük ve diğer hizmetler, CFS hizmetleri, atık alım hizmetlerinden oluşan liman hizmetleri veren Karasu limanı 7/24 CCTV kameralar aracılığıyla ve profesyonel güvenlik personeliyle korunuyor. Ayrıca limanın batı tarafında 200.000 m2 doğu tarafında 100.000 m2 alan üzerinde kurulması planlanan lojistik hizmetler merkezinde talebe bağlı olarak depolama, antrepo, aktarma ve nakliye hizmetleri verilecek.

Vira Haber