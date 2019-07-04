Bu adaya  yerleşenlere ayda 500 Euro veriliyor

İyonya Denizi’nde Yunan adalarından biri olan Küçük Çuha Adası'nın yetkilileri, aileleri adaya kalıcı olarak yerleşmeye davet ediyor. Yetkililer; bölgeye yeni yerleşecek olanlara ev, arsa ve ilk üç yıla mahsus olmak üzere aylık cüzi bir miktar ödeme de vaat ediyor.

Yunanistan'da bulunan Küçük Çuha Adası (Antikythera) yirmi kilometre karelik, neredeyse tamamen el değmemiş doğası ve berrak suyuyla dikkatleri üstüne çekiyor. Adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana limanı görevi gören Potamos köyü.

Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşmekte. Öyle ki, mevcut durumda adanın nüfusu yalnızca 40 kişi. Ancak yetkililer, adaya kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere kampanya başlattı.

Aylık 500 euro destek

Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça sıkı, öncelik ise Yunanistan vatandaşı ailelere veriliyor. Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk üç yıla mahsus aylık 500 euro (Yaklaşık 3200 Türk lirası) ödenek sağlanacağı da belirtiliyor.

Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Söz konusu adaya yerleşmek şehir hayatından tamamıyla koparmıyor. Adadan iki saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit’e, dört saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia’ya ulaşılabiliyor.

Küçük Çuha Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, “Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuk ailesiyle buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha’yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak üç genç aile arıyoruz” dedi.

İtalya’da da kentlere göç sonrası nüfusu azalan bazı köy ve kasabalar yerleşimi özendirmek için benzer yollara başvurmuştu.

Campania bölgesindeki Zungoli kasabası, tamir gerektiren evleri 1 Euro’dan satışa çıkarmıştı.

Küçük Çuha, Girit ve Çuha adaları arasında bulunuyor. 51 kilometrekarelik adada sadece sadece 24 kişi yaşıyor. Küçük Çuha yetkilileri, gıda alışverişi yapılabilecek az sayıdaki dükkan ve sınırlı kaynaklarına rağmen “sınırsız huzur” vadediyor.

Vira Haber