Kraliyet Donanması’na 5 yeni karakol gemisi

Kraliyet Donanması için inşa edilen River Batch 2 sınıfı karakol gemileri göreve hazır. Toplamda beş adet inşa edilen platformlardan üçüncüsü olan HMS Forth (P222) de geçtiğimiz günlerde ilk görevini başarıyla tamamladı.

River Batch 2 sınıfı karakol gemileri öncüllerinden daha büyük ve daha hızlı olacak şekilde geliştirildi. River Batch 1'lere göre silah yükü daha ağır olan platformlar, Lynx Wildcat ve AW101 Merlin helikopterlerinin işletimine uygun alt yapıya ve bir piste sahip. Gerekli durumlarda 50 asker taşıyabilen platformlar, 15 yıldır görevde olan birinci nesil River'lardan 15 gün daha uzun süre açık denizde görev icra edebiliyor.

Birleşik Krallık, önümüzdeki aylarda HMS Clyde (P257)'ın yerini alması için HMS Forth'u kalıcı konuşlanma için Falkland Adaları'na konuşlandırmayı planlıyor. Kraliyet Donanması, bölgelerdeki varlığını devam ettirebilmek için önümüzdeki süreçte Karayipler, Akdeniz ve Uzak Doğu'da da bu tür konuşlanmalar yapılmasını öngörüyor.

Vira Haber