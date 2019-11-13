Bu rafineri yapay zeka sensörleriyle izleniyor

Petrol ve doğalgaz şirketlerinin sorunları ortaya çıkmadan önce, bazen aylar öncesinden farketmek için yapay zeka ve makine kullanmalarının en iyi örneklerinden birini petrol şirketi Shell uyguluyor. Royal Dutch Shell'in yılda 20 milyon ton ham petrol işlediği Rotterdam'daki Avrupa’nın en büyük rafinerisi olan Pernis’de, herhangi bir aksaklık veya plansız aksama süresi maliyetli olabileceğinden, geçen yıl bu verileri daha iyi analiz etmek ve işlemek için makine kullanılmaya başlandı.

HERHANGİ BİR AKSAKLIK 75 GÜN ÖNCEDEN FARKEDİLİYOR

Pernis Rafinerisi'ndeki ekipman ve çalışma koşulları, dakikada 100.000 veri üreten 50.000 sensör kullanılarak izleniyor. Bu gelişmiş ekipmanlarla herhangi bir aksaklık 75 gün öncesinden tespit edilebiliyor.

Vira Haber