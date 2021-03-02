Bulgaristan, NATO’nun Karadeniz’deki Poseidon 21 Deniz Tatbikatına Katılmaktan Vazgeçti

Sputnik’in geçtiği habere göre Radyo Romanya’ya değerlendirmelerde bulunan Panait, Bulgar gemicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmaları nedeniyle NATO’nun Karadeniz’de başlattığı Poseidon 21 deniz tatbikatına katılmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Panait, “Bulgar ortağımız bu kez Kovid-19 salgınıyla ilgili sorun yaşıyor, bu nedenle çokuluslu tatbikata katılmaktan vazgeçti” diye konuştu.

TATBİKAT CUMARTESİNE KADAR SÜRECEK

Karadeniz’deki Köstence limanında başlayan Poseidon 21 deniz tatbikatına katılmak üzere Romanya, ABD, Fransa, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dan askerler bölgeye geldi.

Manevralara Romanya donanmasına ait mayın gemisi ROS Vice Admiral Constantin Balescu, hidrografik araştırma gemisi Cpt.cdor Alexandru Catuneanu, yüksek hızlı dalış gemisi Venus, iki MiG-21 savaş uçağı, ayrıca IAR 330 MEDEVAC ve Puma Naval helikopterleri katılıyor.

Müttefikler ayrıca Tsibar, Tajo ve Ayvalık mayın tarama gemilerini, uzaktan kumandalı bir denizaltı robotu, Rafale ve Eurofighter Typhoon savaş jetlerini, Sokullu Mehmet Paşa eğitim gemisini, Locotenent Lupu Dinescu ve Priboy mayın avlama gemilerini bölgeye gönderdi.

Askerler sualtı tehditleriyle mücadele ile ilgili senaryoları uygulayacak, hidrografik keşif faaliyetlerinde bulunacak, deniz mayınlarını ve el yapımı patlayıcıları arayacak ve etkisiz hale getirecek.

Poseidon 21 deniz tatbikatı 6 Mart cumartesi günü son bulacak.

NATO VE MÜTTEFİKLERİ KARADENİZ'DEKİ VARLIĞINI ARTTIRMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce ittifakın ‘Kırım’ın yasadışı ilhakından sonra’ Rusya’nın eylemlerine yanıt olarak Karadeniz’deki varlığını güçlendirdiğini açıklamıştı.

Son dönemde Karadeniz sularında Ukrayna donanması ile birlikte tatbikat yapan üç Amerikan gemisi boy göstermiş, ayrıca 6. Filo Türkiye ile bir destroyer ve iki keşif uçağı ile ortak tatbikat yapıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de Rus sınırlarının yakınında gerçekleşen tatbikatların bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini açıklamıştı.

Vira Haber