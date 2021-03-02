WISTA Ve IMO Sektörde Çalışan Kadınların Dağılımına İlişkin Anket Başlattı

Anket, denizcilik endüstrisinde nasıl daha çeşitli bir işgücü yaratabileceğine dair daha fazla tartışmaya zemin hazırlamayı amaçlayan bir dizi girişimin bir parçasıdır. Anket tarafından toplanan veriler, sektörün çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği hakkında bir imaj oluşturmaya yardımcı olacaktır.

WISTA International’ın Başkanı Despina Panayiotou Theodosiou, “Karşılaştırılabilir verilere sahip olmak, kadınların denizciliğe katılımını artıracak programlar oluştururken ve politikalar önerirken önemli bir bileşendir. Sektörümüzde daha çeşitli ve kapsayıcı bir ortam yaratmada önemli bir adımdır. Küresel erişimimiz sayesinde, gerçek sonuçları göstermek ve kapsayıcı bir denizcilik sektörüne doğru ilerlememizi desteklemek için bu anketin gücünü artırabiliriz“ şeklinde konuştu.

Anket, IMO üye ülkelerine, sivil toplum kuruluşlarına , denizcilik sektöründeki kamu ve özel kuruluşlarına ve denizcilik eğitim kuruluşlarına açıktır.

Vira Haber