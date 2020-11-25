Burgan Leasing’in Yeni Genel Müdürü Aydın Yusufoğlu Oldu

Yenilenebilir enerji, tekstil, gayrimenkul, tekne ve sat-geri kirala işlemlerinin yanı sıra operasyonel kiralama dahil birçok alanda faaliyet gösteren Burgan Leasing, yönetim yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, ağustos ayı itibarıyla Burgan Leasing Genel Müdür Vekili olarak atanan Aydın Yusufoğlu, Burgan Leasing’in yeni Genel Müdürü oldu.

Yusufoğlu’nun Genel Müdürlük bayrağını kasım ayı itibarıyla teslim aldığı sektörün öncü ismi Cüneyt Akpınar ise şirkete olan katkılarını Burgan Leasing Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettirecek.

Aydın Yusufoğlu kimdir?

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Yusufoğlu, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Master’ını tamamladı. 1998 yılında Pamuk Finansal Kiralama’da kariyer hayatına adım atan Yusufoğlu, 2003 ila 2008 yılları arasında Siemens Finansal Kiralama’da Satış Müdürü olarak çalıştı. Ağustos ayı itibarıyla Burgan Leasing Genel Müdür Vekilliği görevini üstlenen Yusufoğlu, 2008 yılından günümüze kadar, Siemens Finansal Kiralama’da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Vira Haber