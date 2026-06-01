Cankurtaranlar Bayramda 78 Vakaya Müdahale Etti

Dokuz günlük bayram tatiliyle birlikte Didim misafirlerini ağırladı. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu ilçede güzel havayla birlikte plajlar doldu. Didim Belediyesi cankurtaran ekipleri ise yerli ve yabancı turistlerin denizde boğulma tehlikesine karşı görevdeydi. Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram tatili süresi boyunca 20 cankurtaran, 5 bot ile birlikte 78 vakaya müdahale edildiğini açıkladı. Cankurtaran ekiplerinin yaz tatili boyunca vatandaşların can güvenliği için görevlerinin başında olduğu belirtildi.

