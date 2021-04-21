Çekerek Enerji Hayvan Atıklarından Elektrik Üretecek

Çekerek Enerji, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kuracağı 3 MW’lık biyogaz tesisinde günde 98 ton hayvansal atığı işleyerek elektrik üretecek. Çekerek Enerji ve Gübre Üretimi A.Ş. tarafından Yozgat ili Çekerek ilçesinde 3,002 MW kapasiteli Çekerek Biyogaz Tesisi kurulması planlanıyor. Tesis için toplam 9,5 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Proje kapsamında yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste hammadde olarak bölgedeki tesislerden düzenli olarak toplanan büyükbaş hayvan ve tavuk dışkıları kullanılacak. Tesiste günde 98 ton hayvansal atığın anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması ve parçalanma esnasında açığa çıkacak olan biyogazın kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılması planlanıyor. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 3,08 MW olacak şekilde dizayn edilecek. Ayrıca çürütülmüş hayvansal, bitkisel, organik atıklar ve arıtma çamuru işlenmiş gübreye çevrilecek.

Üretilen ısı ve elektrik tesisin iç tüketiminde kullanılacak. Geriye kalan fazla enerji ekonomik olarak değerlendirilebilecek.

Vira Haber