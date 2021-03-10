Cem Hüroğlu: "Başarının Sırrı Kaliteli Üretim Ve Müşteri Memnuniyeti”

Kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla her türlü deniz taşıtı için dümen sistemleri ve güverte makineleri konusunda saygın ve çok eski bir geçmişe sahip olan Data Hidrolik’in Satış ve Pazarlama Direktörü Cem Hüroğlu; firma yapısını, ürün yelpazelerini ve yatırım planlarını anlattı.

Çok eski bir geçmişiniz var? Öncelikle Data Hidrolik’in sektöre atılım hikayesini, dünden bugüne nasıl geldiğinizi anlatabilir misiniz?

Firmamız 1979 yılında İstanbul’da kurulmuş. Başlangıçta el kumandalı hidrolik dümen sistemleri imalatı yapılırken, 1983 yılında küçük kosterlerin ve tankerlerin imalatı başlayınca çift silindirli elektrohidrolik dümen sistemi imalatı da başlamış. Tabii yine 1980’li yılların başında müşterilerden gelen taleplerle zincir ve halat ırgatlarının imalatı da başlamış. Diğer taraftan 1980’li yıllarda Gölcük Tersanesi’nde inşasına başlanan personel ve torpido taşıma botları ile sahil güvenlik botlarının ekipmanlarını imal ederek Deniz Kuvvetleri projelerinde de yer almaya başladık. 1985 yılında limanların özelleşmesi sonrası römorkör inşasının başlaması ile firmamız römorkör ekipmanları imalatına da başlayarak, geniş yelpazedeki üretimini artırmıştır. İlerleyen yıllarda inşa edilen yat, gemi, iş teknesi ve römorkörlerin büyüyen boy ve artan kapasiteleri ile imalat portföyümüzde bulunan ürünlerin de kapasiteleri artmıştır. Bugün Data Hidrolik 21 ülkedeki satış ve servis ağıyla, toplamda 40’a yakın ülkeye ihracat yapan, her türlü klas sertifikasına uygun kalitede dümen sistemleri, zincir ve halat ırgatları, çeki kancaları, palamar vinçleri ve palamar tutucular imal etmektedir.

“Data Hidrolik’i bugünlere getiren başarının sırrı nedir?” desek neler söylemek istersiniz?

Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren hep daha kaliteli ürün üretmek felsefesinde olan firmamız kullanıcılarından gelen geri bildirimler ve dünya standartlarına uygun imalat yaparak, satış sonrasında da her zaman müşterilerini memnun etmek üzerine kurulan düşüncesiyle artan marka bilinirliğini yakalamıştır. Bununla birlikte satış ve satış sonrası ağını geliştirmesi, personel ve makine altyapısındaki geliştirmeler zaman içinde firmamızın bulunduğu noktaya gelmesini sağlamıştır.

Covid-19 salgını her alanı etkiledi. Data Hidrolik ne tür sorunlarla karşılaştı, bu sorunlara nasıl çözümler üretti?

Evet, covid-19 salgını dünyada pek çok değişikliğe sebep oldu. Ülkemizde de 2020 yılı Mart ayı itibarıyla görülmeye başlayan virüsle beraber biz de firma içinde bazı önlemler alıp, düzenlemeler yapmak durumunda kaldık. İlk olarak tüm personelin çalışma saatlerini düzenleyerek firma içindeki insan temasını minimuma indirdik. Şirket içinde maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarını uyguladık ve tüm alanların dezenfeksiyonuna dikkat ettik. Ne mutlu ki, bugüne kadar imalatı etkileyecek bir durumla karşılaşmadık. Yaşadığımız bu tecrübe bundan sonra da bu önlemlere dikkat etmemiz gerektiğini bize öğretti.

Neredeyse tüm deniz araçları için çok geniş yelpazede ürünler sunuyorsunuz. Bu alanlardan bahseder misiniz?

Askeri gemiler, ticari gemiler vs… İmalata başladığımız günden itibaren artan ürün portföyümüzle ve inşa edilen projelerin büyümesiyle birlikte bizimde ürün gruplarımız her geçen sene artarak bugünkü halini aldı. Bugün tüm ürün gruplarımızla yerli yabancı pek çok bilinen markanın tedarikçisi olmuş durumdayız. Yurtiçinde inşa edilen yat ve ticari projelerin tamamında tercih edilmekteyiz. Diğer taraftan 1980’li yıllardan başlayarak Deniz Kuvvetleri projelerinin tamamında tercih edilen marka durumundayız. Yurtdışında da yat, ticari ve askeri pek çok projede tercih edilmekteyiz. Bugün Boğazdan geçen bir gemide, güneyde herhangi bir koydaki yatta, bir askeri gemide veya yurtdışında herhangi bir yerde gördüğümüz ürünlerimiz bizi gururlandırmakta ve daha da iyisini yapmaya teşvik etmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde yatırım planlarınız var mı?

2008 yılına kadar çok süratle büyüyen firmamız sonraki dönemde sektördeki diğer firmalar gibi bir büyüyüp bir küçülen sektör rakamları sonrası belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda önce dizaynlarda yaptığımız yenilikler, sonrasında makine parkını buna göre güncellememizle bir değişime girmiştir. Daha sonrasında kalifiye personel ve mühendis altyapımızı da geliştirerek gerek imalat, gerek satış, gerekse satış sonrasında bugünkü halini almıştır. Yakın gelecek planlarımızda mevcut ürün gruplarında dikey büyüme ve yurtdışı satış ve servis ağını geliştirmek bulunmaktadır. Planlarımıza paralel olarak şirketimiz her geçen sene pazar payını ve satış rakamlarını artırmaktadır.

Yeni ihracat hedefleriniz var mı? Şu an kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?

Şu anda 21 ülkede temsilcimiz bulunmaktadır. Direkt ve temsilcilerimiz vasıtasıyla 40’a yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat rakamlarımızı ve yurtdışı satış/servis noktalarımızı artırmak öncelikli hedefimizdir 2000’li yılların başında %5’lerde olan ihracat oranımız, 2020 yılı sonunda %40’ları geçmiştir. Kısa vade (1-3 yıl arası) hedefimiz ihracat oranını %50’ye çıkarmaktır.

Fuarlarla yakından ilgilendiğinizi biliyoruz. Uzun zamandır da dünya genelinde fuarlar erteleme veya iptal kararları aldı. Sizin bu konudaki ön görüleriniz ne olur?

Süreç hep böyle mi devam edecek? 2001 yılı ekim ayından beri şirketimizin satış ve pazarlamasının başındayım. İlk günden itibaren yurtiçi - yurtdışı tanıtımlarımızda ve marka bilinirliğimizin artmasında fuarların payı büyük oldu. Fakat pandemi sürecinde fuarların ertelenmesi veya iptali ile birlikte ticaretin şekli değişmeye başladı. Online olarak yapılan tanıtımlar ve toplantılar yakın gelecekte bu işin nerelere gideceğiyle ilgili bilgi vermeye başladı. Fakat bende ilk başta bu işin fuar olmadan nasıl olacağını merak ederken, artık fuarsız da bu işin olabileceğine inanmaya başladım. Ama ne olursa olsun, sosyalleşmek adına bile olsa fuarlar olmalı diye düşünüyorum.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Türk firmalarının dünya firmalarıyla rekabeti şu an ne durumda?

Dünya firmalarının bence en büyük farkı bu sektöre uzun seneler önce başladıkları için daha tecrübeli olmaları diyebilirim. Fakat ülke olarak özelliğimiz de kıvrak zekamız ve pratik düşünce tarzımız. Bu nedenlerle aradaki farkı hızla kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bugüne kadar ki tecrübelerimden gördüğüm, yabancı firmaların tercihlerinde güvenilirliğin ön planda olması. Yani sizi tercih etmeden önce uzun bir süre takip edip ne yaptığınızı ve sektördeki yerinizi gözlemliyorlar. Daha sonra sizinle irtibata geçmeye ve sonrasında da çalışmaya başlıyorlar. Biz Data Hidrolik olarak birçok yabancı firmada bu safhaları yaşadık ve bu zorlu süreçleri başarıyla atlattık. Artık tercih edilen bir firma olmanın konforunu yaşıyoruz.

Son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursak 2020 yılı için neler söylersiniz?

2020 yılı pandemi ve bazı ekonomik zorluklar nedeniyle oldukça zor bir yıl oldu. Ancak pek çok sektör zorluk yaşarken, bizim sektörümüzün bu zorlukları minimumda yaşadığını düşünüyorum. Özellikle ilk çeyrekte Avrupa yavaşlarken, ilerleyen aylarda sektörün hızlanmasıyla biz firma olarak 2020 yılını güzel geçirdik, döviz bazında yaklaşık %25’lik bir büyüme ile kapattık. Son yıllarda planlarımız dahilinde büyümemizi devam ettirmek, bizi önümüzdeki yıllarda daha da fazlasını yapmak adına motive ediyor.

Vira Haber