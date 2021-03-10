Teknoloji Tabanlı Eğitimlerle Emniyetli Tersaneler Projesi Başladı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı uygulanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve izleniyor.

Tersaneler için; sanal gerçeklik ve e-öğrenme gibi yenilikçi, teknoloji tabanlı öğrenme modeli geliştirilmesi hedeflenen Teknoloji Tabanlı Eğitimlerle Emniyetli Tersaneler Projesi, gemi inşa sanayiinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık yaratma bilinci ile geliştirildi. Proje kapsamında 18 ay süresince etkinlikler yürütülecek. Gerçekleştirilecek etkinlikler arasında; yurt dışı çalışma ziyaretleri, İSG komisyon faaliyetleri, İSG Laboratuar kurulumu, etki değerlendirme raporu, pilot uygulama faaliyetleri bulunuyor. Proje ile geleceği şekillendirmek ve denizcilik sektörünün inovasyon alanında öncü olması hedefleniyor.

Vira Haber