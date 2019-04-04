Cemre Tersanesi görsel kimliğini yeniledi

Türk Gemi inşa sanayinin öncü firmalarından Cemre Tersanesi logosunu değiştirdi. Cemre Tersanesi tarafından logo değişikliğiye ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı :

“Cesaret ve mücadele bizim için her zaman bir yaşam tarzı olmuştur. Bugün inşa ettiğimiz modern, çevre dostu ve inovatif gemilerimizle dünya çapında tanınıyor ve bunun için geleceğe daha umutlu bakıyoruz.

Değişimin ve gelişimin asla durmadığı, çalışana duyulan inancın hiç bitmediği kurumumuzda yeni renklerimizle artık daha dinamiğiz.

Mhatma Gandhi’nin, “Dünya’da görmek istediğiniz değişimin kendisi ol” sözünden ilham alarak görmek istediğimiz değişimin parçası oluyoruz.

Genç zihinlerin tecrübeyle bir araya geldiği sektörün önde gelen firmalarından biri olarak bizi biz yayan değerlerimizle ilerlemeye devam ediyoruz”

CEMRE TERSANESİ'NİN YENİ LOGOSU

Vira Haber