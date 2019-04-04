MSC, bir servis rotasını daha Türkiye’ye çevirdi

Global konteyner taşımacılığında dünya devlerinden olan Mediterranean Shipping Company (MSC) geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni Canada Express 2 servisinin ardından bir servisini daha Türkiye’ye kaydırdığını açıkladı.

Yunanistan’ın Pire Limanı üzerinden aktarılan Antalya ithalat ve ihracat yükleri artık Medlog Gemicilik’e ait Türk bayraklı gemilerle Tekirdağ’daki Asyaport Limanı’ndan aktarılacak. Bu sayede artan Asyaport Limanı işlem hacmi ile birlikte ülkemize döviz girdisi artacak.

Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcıları arasında yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC) Türkiye’ye desteğini artırarak sürdürüyor.

Mart ayı başında yeni servisini duyuran MSC Antalya yükleri için de çalışma başlattı. Yunanistan’ın Pire Limanı’nda aktarılarak ithal ve ihraç edilen Antalya yükleri artık ülkemizden aktarılacak.

Medlog Gemicilik’in filosunda bulunan 5 adet Türk bayraklı gemiyle taşınacak olan yükler Tekirdağ Asyaport Limanı’ndan aktarılarak tüm dünyaya bağlanacak. Yeni düzenleme ile Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport) konumundaki Asyaport’un elleçleme sayısı da artış göstererek ülkemiz döviz girdisine katkı sağlayacak.

Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde sahibi olduğu transit rejiminde denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma yetkisiyle ilk yüklemesini Medlog Gemicilik ile Asyaport Limanı’nda gerçekleştiren MSC, yine Asyaport üzerinden Türkiye’nin diğer limanlarına gelecek ya da gidecek yüklerin transit işlemlerini, AB ülkelerinde uygulandığı gibi, basitleştirme izni ile yapacak.

Böylelikle Antalya ve bölgesinin yükleri daha düzenli ve kolay süreçlerle kabotaj sınırlarımız içerisinde aktarılacak.

Vira Haber