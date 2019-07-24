Çeşme-Atina feribot seferleri başlamadan bitti!

Geçen 30 Haziran’da Çeşme Limanı’ndaki mehterli törenle başlatılan, hem yolcu hem de ağır yük taşınacak feribot seferleri sadece 15 gün yapılabildi. 192 metre boyunda, 361 yolcu ile 500 otomobil ve 90 TIR kapasiteli “Aegean Seaways” adlı lüks feribotla başlayan seferlerin durdurulduğu açıklandı. Çeşme ile Atina’nın Lavrion Limanı arasındaki mesafeyi 7 saatte kat edecek, günde karşılıklı 1’er kez yapılacak seferlerin durdurulması şaşkınlık yarattı.

Seferlerin iptalinden dolayı mağdur olan yüzlerce kişi ise firmadan bilet paralarını geri istedi. Ege Deniz Yolları firması ise internet sitesinden paraların iade edileceğini açıkladı.

Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği adlı firma, Ege’nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı sağlayacağı, yolcunun yanı sıra yaş sebze, meyve ve balık gibi ürünlerin Avrupa’ya ulaşmasını kolaylaştıracağı umut edilen seferlere 30 Temmuz’a kadar ara verildiğini duyurdu. Gerekçe olarak ise “teknik nedenler” gösterildi. Ancak bazı kaynaklar, seferlerin beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle iptal edildiğini öne sürdü.

Vira Haber