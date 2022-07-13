Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 15 Temmuz'da Türkiye'de
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 15 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 15 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 7 Temmuz'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 15 Temmuz'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
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