Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 15 Temmuz'da Türkiye'de

Deniz Tabanına Boru İndirme İşlemi Yapacak Castorone İsimli Gemi Filyos Açıklarına Ulaştı

Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin İlk Görev Yerinin Akdeniz Olması Bekleniyor

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