Çin bu yıl 8 nükleer santral kuracak

Çin 2018’de beş nükleer santrali devreye alırken, sekiz nükleer santralin daha yapımına başlayacak.

Çin Ulusal Enerji Yönetimi (NEA) tarafından yayınlanan plana göre, Çin bu yıl nükleer enerjinin gelişmesini teşvik edecek. Ülkede bu yıl beş yeni nükleer güç reaktörünün faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca altı ila sekiz ünitenin inşaat işleri de bu yıl içinde başlayacak.

NEA, 2018 tarihli Enerji Çalışma Rehberliği Görüşünde, Çin'in kurulu nükleer üretim kapasitesinin, bu yıl Sanmen 1 ve Haiyang 1 AP1000s, Taishan 1 EPR, Tianwan 3 VVER-1000 ve Yangjiang 5 ACPR1000 santrallerinin kurulmasıyla 6000 MW’a çıkarılacağını belirtti.

Plan ayrıca Çin'in önemli nükleer bilim ve teknoloji projelerinin uygulanmasına devam etmesini, nükleer enerji teknolojisi ve ekipmanları için deneysel platformlar için bir paylaşım sistemi oluşturmasını, küçük ölçekli reaktörler için büyük projelerin kurulmasının hızlandırmasını ve nükleer enerjinin kapsamlı kullanımının etkin bir şekilde desteklenmesini içeriyor.

Mart 2016'da yayınlanan son Beş Yıllık Plan kapsamında, Çin'in şu andaki 35 GW olan nükleer enerji kapasitesinin 2020'ye kadar 58 GW’e çıkması gerekiyor. Ayrıca, 2020 yılına kadar 30 GW daha nükleer kapasite eklenecek.

Vira Haber