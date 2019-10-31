Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı tamamlandı

2019 Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı (CMEE), 14-17 Ekim tarihleri arasında Shenzhen'de yapıldı. Fuarda Çin'in denizcilik ekonomisinin gelişiminde gösterdiği başarıları ve denizcilikle ilgili kaynak geliştirme ve mühendislik ekipmanları, gemi yapımı, limanlar ve nakliye ve yükselen denizcilik sektörüne ilişkin yeni teknolojileri sergilendi.

Fuar; teknoloji alışverişini, ürün gösterimini, ticari müzakereleri, yüksek kalitedeki forumları ve yatırım alımlarını bir araya getirerek ulusal denizcilik ekonomisi etkinliği sunacak şekilde tasarlandı. Etkinliklerde 20 ülkeden ve bölgeden 190 misafir görüşlerini paylaşılırken, ekinliğe 4 bin 500'ün üzerinde sektör üyesi katıldığı bilgisi verildi.

Sharing Blue Economy Opportunities, Building a Shared Future (Mavi Ekonomi Fırsatlarının Paylaşılması, Paylaşılan bir Geleceğin İnşa Edilmesi) temalı fuar, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesine adanan fuarı içerecek şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci yıl dönümünde denizcilik ekonomisinin başarılarını sergileyen fuar alanına ve denizcilik kaynaklarının geliştirilmesine ve deniz mühendisliği ekipmanlarına, Çin'in gemileri ve limanlarına, yükselen denizcilik sektörleri ve uluslararası olaylara yönelik olan ve hem Çin'in, hem de dünya denizcilik ekonomisinin büyümesini ve en yeni başarılarını sergileyen fuar alanlarına sahip olduğu belirtildi.

Teknoloji inovasyonuna odaklanılan fuarda; denizcilik endüstrisinde faaliyet gösteren 30'dan fazla üretime dönük ve satışa yönelik sektör yer aldığı bildirilirken, 28 ülkeden ve bölgeden 97 bin profesyonel ziyaretçi ağırlandığı, 432 yeni teknoloji ve ürün tanıtımı yapıldığı, 19'u proje sunumu olmak üzere 357 etkinlik gerçekleştirildiği kaydedildi. Fuarda 3 makro forum, 1 girişimcilik forumu ve 8 profesyonel forumdan oluşan 12 adet yüksek teknoloji içerikli denizcilik ekonomisi forumu da gerçekleştirildi.

Fuar dahilinde Uluslararası Mavi Ekonomi Birliği oluşturulmuş ve Mavi Ekonomi ve Okyanus Alanı Planlaması İşbirliği Mutabakat Anlaşması da imzalandı. Ayrıca Çin, 12 Pasifik Adaları Forumu ile birlikte 'Mavi Ortaklık' oluşturduğu kaydedildi.

Vira Haber