Rusya'dan Arktik'te petrol hamlesi

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, "Şu anki vergiler, üretim maliyetinin yüksek olduğu o bölgede karlılığa izin vermiyor, ama Kuzey Kutbuna yakın bölgelerde yürütülecek projelere vergi teşviki uygulanması durumunda, 35-40 dolarlık varil fiyatı olması kâr etmek için yeterli olacak" dedi.

Sorokin, petrol projelerinde altyapı inşaatı için vergi indiriminden faydalanabilmenin koşulunun, elde edilen petrolün varilinin en az 42,4 dolardan satılması olduğunu hatırlatarak, mevcut durumda 40 dolarlık fiyat durumunda vergi indirimi alınmasının olanaksızlığına işaret ediyor.

Vergi indirimi kararı, Rusya'nın devlet petrol şirketi Rosneft liderliğindeki 157 milyar dolarlık uluslararası "Arctic petrol projesi" ile gündeme gelmişti.

İlgili bakanlıklar bir araya gelip kutba yakın projeler için hangi vergi standartlarının geçerli olacağı konusunu karara bağlayacak. Verilecek teşviklerle kutup bölgesinde de üretimin başlaması bekleniyor.

Sektörel analistler mevcut vergi düzenlemeleri ile kutuplardan çıkan petrolün kârlı olabilmesi için varilinin en az 80 dolardan satılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Vira Haber