Çin Limanlarında Yakıt İkmali Pas Geçiliyor

Maritime Liman Otoritesi, geçen ay toplam 3 bin 20 adet geminin yakıt ikmali yapıldığını, bu sayının geçen yıla kıyasla 441 azaldığını bildirdi. Bu durum gemi yakıtı satışlarının Mart ayında 3.77 milyon tonla 2016'dan beri mevsimsel olarak en düşük seviyeye inmesine neden oldu.

Şanghay'da 20202den beri en büyük vaka artışları nedeniyle devreye alınan kısıtlamalar, dünyanın en büyük konteyner limanında kördüğüme neden oldu. Yaşanan bu gecikmeler, küresel arz zincirinde daha fazla kötüleşmeye neden oluyor.

Trader'lar yüzlerce yük gemisinin ham madde teslimatı için Doğu Çin'de beklediğini ve Singapur yerine yakıt ikmalini Guangzhou veya Zhoushan şehirlerinden yaptığını belirtiyor.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkanı Esben Poulssen, "Muazzam fiyat farkı olmadıkça bu koşullar altında gemilerin yakıt ikmalini Singapur yerine Çin'den yapması daha mantıklı. Çin'in bu alanda Singapur'la rekabet etmek istediği de bir sır değil" değerlendirmesini yaptı.