Ever Forward Gemisi, Bir Ay Sonra Yeniden Yüzdürüldü

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi'nde karaya oturan Ever Forward isimli konteyner gemisi, karaya oturduğu konumda bir aydan fazla kaldıktan sonra yeniden yüzdürüldü. Bir aylık çalışmanın yanı sıra yükselen gelgit ve 505 konteynerin gemiden alınması sonucunda operasyon başarıyla tamamlandı.

Maryland Liman İdaresi Yönetici Direktörü William Doyle, kurtarma operasyonuna katılan herkese teşekkür ederek "Chesapeake Körfezi'nde muazzam bir ekip çalışması. Ever Forward yeniden yüzdürüldü” ifadelerini kullandı.

Evergreen, yaptığı açıklamada, geminin demirlemede su altı denetimlerinden geçeceğini, ardından boşaltılan konteynerleri yeniden yüklemek için Baltimore Limanı'na döneceğini ifade etti.

Şirket, geminin zarar görmediğini ve yakıt sızıntısı belirtisi olmadığını kaydetti.